Efsane futbolcu Mehmet Alkışlı’nın ismi ölümsüzleşti

İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi, 613. sokakta yer alan parkın açılışını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel ve merhum futbolcu Mehmet Alkışlı’nın ailesi gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi kente yeni yeşil alan ve park alanları kazandırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri “Daha Yeşil Bir Kuşadası” hedefi ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında son olarak İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi, 613. sokakta yer alan parkın yapımını tamamladı. Kuşadası’nın ilk profesyonel futbolcusu Mehmet Alkışı’nın ismini taşıyan parkın açılışına çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Parkın açılış töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın ilk profesyonel futbolcusu Mehmet Alkışı’nın ismini yeni yaptıkları bir parka vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Mehmet Alkışlı Kuşadası'nda spora ve futbola yaptığı katkı ile tanınan önemli bir insandır. Böyle bir insanın ismini bir yeşil alanda, yaşatıyor olmak bizler için büyük bir onur ve mutluluktur. Daha yeşil bir Kuşadası hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kuşadası’na daha fazla yeşil alan ve park alanı kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

3702 metre kare alan üzerine inşa edilen Mehmet Alkışlı Parkı’nın içerisinde, ses yapmayan özellikli tek pota basketbol sahası, 5 kuleli ahşap oyun grubu, modüler tırmanma oyun alanı, kauçuk zemin kaplama, 10 adet spor aleti, oturma bankları, çöp kovaları, çim alan, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yürüyüş yolları, kedi evi ile zeytin ve dut ağaçları yer alıyor. Ayrıca park içerisinde uygulanan özgün peyzaj çalışması ve park bitişiğindeki elektrik trafosunun duvarlarına yapılanan “futbol” temalı çizimler vatandaşların ilgisini çekiyor.

İHA