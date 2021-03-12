Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile ilgili transfer dedikoduları gündemi meşgul ediyor.

Dünyanın en iyi genç oyuncusu olarak görülen Mbappe, Real Madrid ve Liverpool gibi devlerin radarında. Fransız futbolcu, son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde Barcelona karşısında oynadığı futbol ve 2 maçta attığı 4 golle futbolseverleri büyüledi.

22 yaşındaki futbolcunun son zamanlarda adı sıkça Liverpool ile adı anılıyor. Ancak Liverpool efsanesi Steve McManaman, bu transfere ihtimal vermiyor. McManaman konuyla ilgili, "Dürüst olalım, çok fazla paraya mal olacak. En az 200 milyon sterlin. En pahalı oyuncu olarak Neymar'ın rekorunu kıracaktır. Mbappe'nin haftada 400 bin sterlin isteyeceğini tahmin ediyorum, şahsen Liverpool'un bu maliyeti karşılayabileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Steve McManaman ancak, şimdi olmasa da gelecekte bir gün Mbappe'nin Liverpool'un kapısından gireceğine inandığını sözlerine ekledi.