Efsane futbolcu Gianluca Vialli hayatını kaybetti

5 yıldır kanserle mücadele eden İtalyan futbolunun efsane golcülerinden Gianluca Vialli hayatını kaybetti.





58 yaşındaki Vialli'ye 5 sene öncesi pankreas kanseri teşhisi koyulmuştu.

AİLESİ DUYURDU

Vialli ailesi yazılı bir açıklama yaparak efsane futbolcunun vefatını duyurdu.

'Gianluca Vialli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Cesaret ve onurla mücadele ettiği beş yıllık hastalıktan sonra, dün gece tüm ailesi yanındayken vefat etti. Yıllar boyunca sevgileriyle onu destekleyen birçok kişiye teşekkür ediyoruz. Onun hatırası ve örneği sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak'





MANCİNİ İLE GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin yardımcılığını yapan Vialli, EURO 2020'yi kazanarak büyük mutluluk yaşanmıştı. Mancini ve Vialli kazanılan şampiyonluk sonrası birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğulmuştu.









KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Vialli, futbolculuk kariyerinde Sampdoria, Juventus ve Chelsea gibi takımlarda forma giydi. Teknik direktörlük kariyerinde Chelsea ile FA Cup, EFL Cup, UEFA Kupa Galipleri Kupası, FA Community Shield ve UEFA Süper Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atan İtalyan çalıştırıcı, son olarak Euro 2020 şampiyonu İtalya Milli Takımı’nda Roberto Mancini’nin yardımcılığını yapıyordu.