Efsane Alex tribünde! Fenerbahçe taraftarından yoğun ilgi

Fenerbahçe’nin efsane oyuncularından Alex de Souza, Aykut Kocaman’ın başında olduğu Konyaspor karşılaşmasında Ülker Stadı’na geldi ve eski takımına tribünden destek verdi. Brezilyalı eski futbolcu, Sarı- Lacivertliler’in dünkü mücadelesini locadan takip ederken, tribünler tarafından adeta sevgi seline tutuldu. Alex, kendisine yapılan tezahüratları, taraftarları selamlayarak karşılık verdi. Maç öncesi de FB TV’nin sorularını yanıtlayan Kanarya’nın eski takım kaptanı, “Bu gelişimde çok mutlu oldum. Bunun için başkanımız Ali Koç, yönetim kurulu ve tüm camiaya teşekkür ederim” dedi.

Maçı locadan izleyen Alex, Jailson’un golü sonrası büyük sevinç yaşadı.

Semih’le telefonda şakalaştı

Takımdaki herkesi çok motive gördüğünü ifade eden Alex, bir ara programa telefonla bağlanan eski takım arkadaşı Semih Şentürk’le şakalaştı. Semih’e, “Ne yapıyorsun?” diye soran Brezilyalı yıldız, “Tatildeyim, Bodrum’da” cevabı alınca, “Sen hep tatildesin zaten” diyerek espriyi patlattı.

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