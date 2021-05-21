Efsane 7. kez Avrupa finalinde

İkinci günde Türk sporcuların final başarısı da devam etti. Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve Emre Vefa Göktaş'tan oluşan ve son Avrupa 2.'si olan Erkek Kata Takımı 5. kez finale kaldı. Erkekler 60 kiloda Eray Şamdan yarı finalde İtalyan Danilo Greco'yu 7-1 yenerek kariyerinde ilk kez finale çıktı. Olimpiyatta da en büyük madalya umudumuz olan kadınlar 50 kilodaki Serap Özçelik Arapoğlu, 7. kez finale kalma başarısı gösterdi. Tecrübeli isim yarı finalde ezeli rakibi Fransız Recchia'yı 5-0 yendi. Arapoğlu, 5. Avrupa şampiyonluğu için finalde Alman Hubrich ile karşılaşacak. Bu arada ilk kez şampiyonaya katılan Kadın Kata Takımı da bronz madalya mücadelesi verecek.