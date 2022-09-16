Efrahim Kahraman: Yasemin Adar Yiğit ile tarih yazdık

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olurken; 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ise turnuvayı 5'inci sırada tamamladı. Bugün yurda dönecek Kadın Güreş Milli Takımı'nda teknik direktör Efrahim Kahraman, şampiyonayı değerlendirdi.

Kahraman, yaptığı açıklamada, "Biz burada yine tarih yazmak istedik. Yasemin Adar ile tarih de yazdık. Gönül isterdi ki yanında en az iki madalya daha alalım. Buse Tosun'un maçı son 20 saniye kala hediye ettik diyebiliriz. Orada bir de Zeynep Yetkin çok yakındı. Takımımız U23'te ve büyüklerde Avrupa şampiyonu olan bir takım. Takımımızda 10 sıkletten 7'si gençlerde güreşen sporcularımız. Evin Demirhan sakatlığından dolayı burada bulunamadı. Kendisi de son Avrupa şampiyonu. Yasemin Adar'ın ikinci kez dünya şampiyonu olması bizim için çok gururlu. 5 yıl aradan sonra tekrar şampiyon olması ayrı bir gurur veriyor. Kadın güreşinde artık efsane olduğunu herkes biliyor. Biz bunu olimpiyat şampiyonu olarak da taçlandırmak istiyoruz inşallah. Bu yıl 4'üncü büyük müsabakamız. U23, Büyükler, Akdeniz Oyuncuları, İslam Oyunları ve Dünya Şampiyonası. Her şampiyonada başarılı bir şekilde ekibim adına teşekkür etmek istiyoruz. İyi bir ekibimiz. Sporcularımı kamplar savaşıyorlar. Güreş zor bir spor . Kadın güreşi üstüne koyuyor. Kamplarda bizimle beraber olan ülkeler devamlı bizi tercih ediyor. Bu da bizim için ayrı bir gurur. Dünya Şampiyonası'nda kamplarımızda olan madalya alan sporcular var. Kadın güreşi nereden nereye geldi" diye konuştu.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden kadın milli güreşçiler şu şekilde:

50 kilo Zehra Demirhan

53 kilo Zeynep Yetgil

55 kilo Elvira Kamaloğlı

57 kilo Bedia Gün

59 kilo Ebru Dağbaşı

62 kilo Yağmur Çakmak

65 kilo Aslı Demir

68 kilo Nesrin Baş

72 kilo Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kilo Yasemin Adar Yiğit

BELGRAD (Sırbistan), (DHA)