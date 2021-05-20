Konami 6.0 ve 7.0 veri paketleriyle ilgili detayların yanı sıra turnuva öncesinde ve turnuva boyunca gerçekleşecek bir dizi oyun içi kampanyayı duyurdu

Bugünden itibaren, Veri Paketi (Data Pack) 6.0 çeşitli platformlarda ücretsiz olarak indirebilir olacak ve resmi UEFA EURO 2020™ modunu içerik güncellemeleriyle daha da zengin bir hale getirecek:

Almanya, İtalya, İspanya, Rusya, Macaristan, İsveç, Danimarka ve Romanya dahil olmak üzere güncellenmiş ulusal takım kitleri

Fransız oyuncu Antoine Griezmann, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İskoç Liam Cooper, Danimarkalı Joakim Maehle ve Türk oyuncumuz Çağlar Söyüncü dahil olmak üzere güncellenmiş oyuncu görselleri

Resmi UEFA EURO 2020™ hakem kitleri

Resmi UEFA EURO 2020™ manşet rozetleri ve şampiyonluk rozeti

KONAMI’nin bir diğer açıklaması da bir sonraki ücretsiz paket olan Data Pack 7.0’ın önümüzdeki ay sonuna doğru yayınlanacağı yönünde. Bu tarih turnuvanın nakavt aşamasına denk geliyor ve aşağıdaki içeriklerin oyuna eklenmesinden oluşuyor:

Her takımın seçilmiş 26 finalist oyuncusundan oluşan güncellenmiş ulusal takım ekipleri

Takım büyüklüğünün 23 oyuncudan 26’ya yükselmesiHaziran başından Temmuz ortasına kadar eFootball PES 2021’in LITE ve mobil dahil çeşitli platformlardaki sürümlerinde çeşitli UEFA EURO 2020™ temalı oyun içi kampanya ve etkinlik planlanmakta.

Etkinliklerin ve kampanyaların kesin tarihleriyle detaylı bilgileri, resmî web sayfası üzerinden ve PES sosyal medya hesaplarında çok yakında duyurulacak.

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE an itibarıyla PS4, Xbox One ve Steam üzerinden PC için satın alınabilir durumda. Oyun aynı zamanda PS5 ve Xbox Series X|S tarafından da destekleniyor. Oynaması ücretsiz sürüm eFootball PES 2021 LITE da çeşitli çevrimiçi modları ve içerikleriyle sizleri bekliyor.

Ayrıca eFootball PES 2021 mobil sürümünü iOS ve Android cihazlarınızda ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.