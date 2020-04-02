Uzun yıllar boyunca FIFA serisini oynadınız ama bu yıl eFootball Pro Evolution Soccer 2020 oyununu deneyimlemek istiyor olabilirsiniz. Benzer şekilde, uzun süredir Pro Evolution Soccer serisini oynuyorsunuz ama serinin yeni oyununun mekanikleri sizi zorlamış olabilir. Bu nedenle kolayca faydalanacağınız içerikleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte başlıyoruz...

Asla kolay bir oyun değil

Futbol oyunlarının oynanış mekaniklerine her sene yapılan bazı değişiklikler vardır. Bu oynanış mekaniklerinde yapılan değişiklikler, serinin bir önceki oyununa alışanlar için zorlu bir durumu oluşturabilir. Örneğin, bir sene uzaktan şut atmak kolayken, diğer sene kanatlardan yapılan ortalar vasıtasıyla sonuca girmek daha mantıklı olabilir. Bizler de sizler için eFootball Pro Evolution Soccer 2020 oyununun değişen oynanış mekaniklerinden bahsedeceğiz ve çözüm yolları arayacağız.

Öncelikle eFootball PES 2020 oyununun, öyle kolay bir lokma olmadığını belirtelim. Bu futbol oyununun en kolay sevilerinde bile zorlanabilirsiniz. Bahsettiğimiz zorluğun başlıca nedenleri; oyundaki defans taktiklerinin gelişmesi ve kalecilerin aşırı derecede başarı hale getirilmesi olabilir. Pro Evolution Soccer serisini uzun yıllardır oynayanların bile zorlanacağı bazı koşullar, serinin bu yeni oyununda karşınıza çıkacaktır. Dilerseniz bizler uzun yıllardır oynayanlarla yeni başlayanlar için kısaca oyunun yapısından söz edelim. Böylelikle, yapılması gerekenleri beraberinde kaleme almış oluruz.

Bir kere eFootball Pro Evolution Soccer 2020, oldukça gerçekçi bir yapım olduğunu, rastgele oyun tarzlarına pek müsaade etmediğini söyleyelim. FIFA serisindeki kadar rahat pas alışverişi de bu oyunda kolay kolay yapılamayanlar arasında olacaktır. Gerçek hayatta nasılsa, yanında rakip oyuncu varken pas atmak bile zorlu hale gelebilir. Bu nedenden ötürü, sahadaki boş oyuncuları görmeli, oyunu bu boştaki oyuncuların üzerinden kurmalısınız. Eğer tüm oyuncuların etrafında rakip oyuncular görüyorsanız da pas vereceğiniz oyuncuları boşluk bulunan alanlara çekmeniz gerekecektir.

MyClub modunda nasıl para kazanılır?

myClub modundaki sözleşme sekmesinde yer alan yetenek avcıları vasıtasıyla yeni oyuncular için çekilişlere girilebilir. Ayrıca, menajer alma, sınırlı süreli oyuncuları kiralama, takımınızdaki oyuncuların sözleşme sürelerini uzatma gibi işlemler için bahsettiğimiz para birimlerini kullanabilirsiniz.

Menajer ve kiralık oyuncular, bir liste halinde sunulurlar ve bu liste sürekli yenilenir. Bununla birlikte, takımınızda sürekli olarak kalacak oyuncular için eFootball PES 2020 oyununda çekilişlere katılırsınız. Bu çekilişler iki yıl öncesine kadar oyunculara top durdurma tercihi tanırdı. 2019 yılında çıkan oyunda ve eFootball Pro Evolution Soccer 2020 oyununda, kısa bir animasyonun ardından seçilen oyuncu gösterilir. myClub modundaki esas amacımız da en iyi oyunculardan kurulu bir takım oluşturmak olduğundan, buralarda kullanılacak parayı bir türlü kazanmamız gerekecektir.

Hemen üst kısımdaki başlıkta gördüğünüz üzere eFootball Pro Evolution Soccer 2020 oyunundaki myClub moduna her gün girmenizde fayda vardır. Bu arada oyuna girmenin yetmediğini, myClub moduna giriş yapmanız gerektiğini söyleyelim. Giriş yaptığınız her gün farklı bir ödülü, hiçbir şey yapmadan kazanırsınız. Bu ödüller 9 gün olacak biçimde sıralıdır ve 9 gün bittikten sonra başa dönerek devam eder. Ödüller arasında MT puanı ve myClub paralarının bulunduğunu söylemeden geçmeyelim.

Yine üst kısımda belirttiğimiz gibi günün ilk galibiyetinden kayda değer bir MT puanı kazanırsınız. Ne kadar çok oynarsanız o kadar çok puan kazanma şansınız oluşacaktır. Bununla birlikte, eFootball PES 2020 oyununun bu oyun modundaki temsilciler sekmesine sürekli olarak göz atmanızı öneririz. Oyunun ana menülerinde büyük ihtimalle duyurusu yapılan özel çekilişler bulunabilir. Bu çekilişlerde genelde 100 myClub parası harcayıp, garanti bir siyah toplu oyuncu kazanabilirsiniz.

Bazı çekilişlerdeyse, siyah veya sarı top çıkma garantisi verildiğini göreceksiniz. Siyah toplu oyuncular, 85 ortalamalı en üst düzey oyunculardır ve takımınızda bulunması fark oluşturur. Sarı renkli oyuncular ise 84 ve altında bulunan yine yüksek dereceli oyunculardır.

Nasıl çalım atılır?

Futbolda bazı klasik çalımlar vardır. Oyuncunun hızlıca yanına top atıp geçmek istiyorsanız Sol analog çubuğunu yukarı, sağ analog çubuğunu aşağı ittirebilirsiniz. Bu hareketin tam tersini yaptığınızda oyuncu, rakibinin yanından hızlıca geçecektir. Aynı tuş kombinasyonunu farklı biçimlerde ve analog çubukları çapraza eğerek yaparsanız, oyuncunuz diğer yönden çalım hareketini gerçekleştirecektir. Birkaç denemeden sonra eliniz alıştığında bu hareketleri oyun içerisinde daha rahat bir biçimde uygulayabilirsiniz.

Bunlarla birlikte PlayStation 4 kontrolcüsüyle iki analog çubuğu birbirine doğru çekerseniz topuklu çalım hareketi yapılır. Ronaldinho isimli futbolcuyla özdeşleşen tek ayakla topun yönünü değiştirme hareketi içinse; sol analog çubuğu ileri üst tarafa, sağ analog çubuğuysa ileri alt tarafa ittirmeniz yeterlidir. Bunu yaparken önce sağ, hemen ardından sol analog çubuğu hareketlendirmeniz gerekir. Yine PlayStation 4 kontrolcüsü kullanarak topukla topu oyuncunun arkasından geçirmek isterseniz, sağ analog çubuğu atak yönünüze göre ileriye, sol analog çubuğuysa yukarıya doğru hareket ettirebilirsiniz.

Oyuncunuz sabit duruyorsa iki analog çubuğu çapraz yönlerden birbirine doğru çevirirseniz, oyuncu topu tek ayağıyla tutarak diğer ayağının arkasından geçirerek şık bir hareket yapacaktır. Bir oyuncunun bacak arasından topu geçirmek isterseniz de karşınızdaki oyuncuya doğru giderken R1 tuşuna basmalı ve sol analog çubuğu, gittiğiniz yönün tersine doğru çekmelisiniz. Böylece oyuncunuz, karşısındaki oyuncunun bacağınız arasından geçirmek için hamle yapar. Kaleme aldığımız kombinasyonların pek çoklarını kendiniz de deneyip bulabilirsiniz.

Kaleciler daha zorlu

Üst kısımda pas alışverişlerine dikkat etmeniz gerektiğini belirttik. eFootball PES 2020 oyununda birkaç maç yaptıktan sonra, topla nasıl oynamanız gerektiğine alışacaksınız. Bir de paslaşma yaparken, topu ayağında bulunduran oyuncuların pas atabilme yeteneğini bilirseniz bu bilgi sizin için bir avantaj olacaktır. Bahsettiğimiz oyunda, oyuncuların özellikleri gayet başarılı bir biçimde yansıtılmış durumdadır. İri yarı olan hantal oyuncuların topu alarak pası vermesi biraz zaman alabilir. Bu oyuncularla kalabalık bir alandaysanız fazla topu bekletmemenizi öneririz.

Topu ayağında bulunduran oyuncunun çevik olduğu durumlarda bile pas verirken hızlı hareket etmeniz ya da boş bir alanda olmanız gerekir. Oynanış mekaniklerine alıştığınızda bu durum sizi daha az yoracaktır. Bir diğer dikkat çekmek istediğimiz husus ise rakibin sahaya yayılışıyla ilgili olacak. eFootball Pro Evolution Soccer 2020 oyununda takımların sahaya oldukça profesyonel bir biçimde dizildikleri görülür. Geçmişteki oyunlara kıyasla çok daha fazla düşünerek ataklarınızı yapmalısınız. Ayrıca kalecilerin oldukça güçlü olduklarını da bir kenara yazmamız gerekiyor.

Tuş özellikleri aynı mı?

Bir de seriye dönüş yapanlar ve uzun süredir bir Pro Evolution Soccer oyunu oynamayanlar için birkaç küçük hatırlatma yapmak istiyoruz. eFootball Pro Evolution Soccer 2020 oyununda da serinin diğer oyunlarında olduğu gibi bir tuş dizilişi bulunur. Örneğin; PlayStation 4 kontrolcüsüne göre; X tuşu pas, kare tuşu şut, üçgen tuşu ara pas ve yuvarlak tuşu orta yapma işine yarar. Başlangıçta, FIFA serisine aşina olanlar için ayarları değiştirme seçeneği bulunur. Bu arada R1 tuşunun hızlı koşma işine yaradığını da belirtelim.

Daha önemlisiyse, bu oyunun savunma durumundaki kontrol özellikleridir. FIFA serisine aşina olan oyuncuların fazla yadırgayacaklarını düşünmüyoruz ama bazı farklılıklar bulunuyor. Örneğin, FIFA serisinde genelde pas tuşuyla rakibin önüne geçilirken, şut tuşuna basılı tutularak rakibin üzerine saldırılır. İtme, çekme, rakibin ayağına hamle yapma bu şut tuşuyla ilgili zamanlamalar kısmında önemlidir.

eFootball PES 2020 ve serinin önceki oyunlarındaysa, pas düğmesiyle en rahat biçimde topu kazanabilirsiniz. PlayStation 4 kontrolcüsündeki pas atmaya yarayan X tuşunu, top rakipteyken sıklıkla kullanmanızı öneririz. Bu düğme sayesinde hem oyuncunun rakibine yaklaşacak hem de imkanı varsa topa doğru müdahale yaparak topu kazanabilecektir. Bu arada orta yapma tuşuyla de kayarak müdahale etme imkanı var ama kart görme riski barındırır.