KONAMI bugün itibarıyla eFootball™ Championship 2022’nin takvimini ve katılacak kulüpleri açıkladı. Yarışma, eFootball™ Championship Pro ve eFootball™ Championship Open olmak üzere iki farklı turnuvadan oluşuyor.

eFootball™ Championship Pro

eFootball™ Championship Pro, Avrupa'nın en iyi sekiz kulübünün profesyonel espor takımlarını üç haftalık bir karşılaşmada karşı karşıya getiriyor. Bu yılki turnuvada yarışan kulüpler FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Arsenal, Celtic FC, AS Monaco, AS Roma ve Galatasaray olacak.

Programın ayrıntıları şöyle:

4 Haziran Cumartesi: Kura çekimi

11 – 12 Haziran Cumartesi & Pazar – Grup Aşaması 1 & 2

18 – 19 Haziran Cumartesi & Pazar: Grup Aşaması 3 & 4

25 Haziran Cumartesi: Çeyrek Final & Yarı Final

26 Haziran Pazar: Üçüncülük Maçı & Final

KONAMI, turnuvayı eFootball™ sosyal medya kanallarında canlı olarak yayınlayacak ve bu sırada, maçları canlı izleyenlerin oyuna girerken oyun içi hediyeler kazanabilecekleri bir de kampanya gerçekleşecek.

eFootball™ Championship Pro ayrıca, turnuvaya katılan kulüpler tarafından yürütülen ve taraftarların maç sonuçları geldikçe kulüp hediyeleri kazanabilecekleri, bir dizi kampanyaya da ev sahipliği yapacak.

eFootball™ Championship Pro sırasında yürütülen çeşitli kampanyalar hakkında daha fazla bilgi için kulüplerin resmî duyurularına ve eFootball™ 2022 ile ilgili oyun içi haberlere göz atabilirsiniz.

eFootball™ Championship Open

eFootball™ Championship Open, dünyanın dört bir yanından eFootball™ 2022 kullanıcılarının PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox ONE ve Steam® dahil olmak üzere bir dizi platformdan girip rekabet edebileceği herkese açık bir yarışma.

Bu yıl, eFootball™ Championship Open'ın Dünya Finalleri’nde katılımcılar hem iOS hem de Android cihazlar üzerinden mobilde de rekabet edebilecekler!

Şampiyona Takvimi şu şekilde:

27 Haziran Pazartesi – 3 Temmuz Pazar: 1. Round

8 Temmuz Cuma – 11 Temmuz Pazartesi: 2. Round

30 Temmuz Cumartesi – 31 Temmuz Pazar: 3. Round

13 Ağustos Cumartesi – 14 Ağustos Pazar: Dünya Finalleri