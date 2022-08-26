eFootball 2023 çıktı! İşte yenilikler

KONAMI’nin popüler oyun serisi PES’in yeniden markalaşmış hali olarak karşımıza çıkan eFootball, yeni bir futbol oyun motorunun yanı sıra oynanış geliştirmeleri ile gelirken, ücretsiz olması ile dikkat çekiyor. Bugün itibariyle eFootball 2023’ün hem konsol hem de mobil sürümleri çıktı.

Bu kapsamda PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S, Xbox One, Windows 10 destekli masaüstü bilgisayarlar ve Steam üzerinden oynanabiliyor. eFootball, ortak ve lisanslı kulüplerin çoğunun güncellenmiş kadroları ve stadyumları başta olmak üzere futbol simülasyon oyunlarındaki en son gelişmeleri sunmak için sıkı bir çalışma içerisinde.

eFootball 2023, iki eski partner kulübün, İtalya’nın yerel lig şampiyonu AC Milan ve kupa şampiyonu FC Internazionale’nın dönüşüyle şenleniyor. Bu, kulüplerin tam kadroları, formaları ve paylaştıkları ortak ikonik stadyum San Siro, oyunda yerlerini alacak.

Gerçekleştirilen çok özel lisans anlaşması sayesinde Liga BBVA MX, eFootball 2023‘e geliyor! 18 Meksika kulübünün tamamı, oyuncuların birebir kopyaları ve tarihi Estadio Azteca stadyumu böylece oyunseverlerin beğenisine sunuluyor.

Ancak KONAMI’nin eklediği sadece kulüpler değil. İngiliz uluslararası sağ bek Trent Alexander-Arnold ve Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, aralarında Lionel Messi, Neymar Jr. ve Takefusa Kubo’nun da bulunduğu üst düzey Elçiler (Player Ambassador) listesine katılıyor.

Popüler oyun modu “Dream Team” için iki yeni kart türünü oyunculara sunuldu;

‘Epic’ – Destansı kartlar, futbol tarihinin önemli oyuncularına odaklanacak ve onların en parlak dönemlerine saygı duruşu niteliğinde olacak.

‘Highlight’ – Öne çıkan kartlar, mevcut sezona odaklanacak ve 2022/23 sezonunda dünya futbolunu alevlendiren mevcut oyuncuları seçecek.

Kaynak: Shiftdelete