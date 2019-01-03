Efes’in rakibi Bayern Münih

Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber’den naklen yayınlanacak. Avrupa Ligi’nde bu sezon çıktığı 15 maçtan 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 4. sırada yer alıyor. Ligde 8 galibiyet ve 7 yenilgisi olan Alman ekibi ise averajla 6. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya’da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 90-71’lik skorla kazanmıştı. Efes coachu Ergin Ataman, Bayern Münih ile yapacakları maça kazanarak, Avrupa Ligi’nde sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.