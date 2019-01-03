Efes’in rakibi Bayern Münih

Anadolu Efes, Euroleague’in 16. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

03 Ocak 2019, Perşembe 06:40
- A +
Efes’in rakibi Bayern Münih

Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber’den naklen yayınlanacak. Avrupa Ligi’nde bu sezon çıktığı 15 maçtan 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 4. sırada yer alıyor. Ligde 8 galibiyet ve 7 yenilgisi olan Alman ekibi ise averajla 6. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya’da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 90-71’lik skorla kazanmıştı. Efes coachu Ergin Ataman, Bayern Münih ile yapacakları maça kazanarak, Avrupa Ligi’nde sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.