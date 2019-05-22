Efes ile Banvit sahne alıyor

Euroleague’de Final-Four’a kalan ve Fenerbahçe’yi yarı finalde geçtikten sonra finalde Rus ekibi CSKA Moskova’ya kaybederek ikinci olan Anadolu Efes, bu akşam Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Play- Off heyecanına start verecek.

Efes’in rakibi, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Banvit olacak. 20.15’te başlayacak karşılaşma, TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek. Ligi lider olarak bitiren Efes, normal sezonda Banvit’i hem sahasında hem de deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı. Play-Off’ta yarın ise 18.00’de Tofaş-Beşiktaş, 20.15’te ise Fenerbahçe-Türk Telekom karşılaşmaları oynanacak.