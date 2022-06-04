ING Basketbol Süper Ligi'nde müthiş bir çekişmeye sahne olan Anadolu Efes- Galatasaray yarı final serisinin 5. ve son maçı bugün oynanacak. Son finalisti belirleyecek seride kazanan şampiyonluk yolunda Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Normal sezonu 2. sırada bitirdiği için saha avantajı üstünlüğünü elinde bulunduran Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, normal sezonu 3. sırada bitiren Andreas Pistiolis'le müthiş bir çıkış yakalayan Galatasaray Nef'i ağırlayacak. İki takım da maçlarını Sinan Erdem'de oynasa da son iki maçta takımının çok büyük itici günü olan Sarı-Kırmızılı taraftarlar bugünkü karşılaşmada tribünde yer alamayacak.

Anadolu Efes - Galatasaray Play-Off 5. maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes - Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve Tivibu Spor 2 ile TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak. Basketbolseverlerin heyecanla takip edeceği karşılaşmanın tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Yarı Final serisi:

1. Maç: Anadolu Efes-Galatasaray: 70-105 (0-1)

2. Maç: Anadolu Efes-Galatasaray: 91-77 (1-1)

3. Maç: Galatasaray-Anadolu Efes: 64-71 (1-2)

4. Maç: Galatasaray-Anadolu Efes: 86-81 (2-2)

5. Maç: Anadolu Efes-Galatasaray | 4 Haziran

Anadolu Efes - Galatasaray serisinin özeti

Galatasaray Nef, sezonun 25.haftasında takımın başına getirdiği coach Andreas Pistiolis'le inanılmaz bir uyum sağlamış ve Play-Off yarı finaline, yani Euroleague Şampiyonu Anadolu Efes'e kadar hiç maç kaybetmemişti. Sarı-Kırmızılılar hatta Final-Four yorgunu Lacivert-Beyazlılar'ı ilk maçta zamansız yakalamış ve tarihi bir farkla yenmeyi başarmıştı. 2. maçtan itibaren Efes bir kıpırdayınca, Aslan'ın işi zorlaşsa da çekişmeyi son saniyeye kadar hiç bırakmadı. Galatasaray deplasmandaki 2. ve taraftarı önünde oynadığı 3. maçı kaybetti, bu da Pistiolis'in ligdeki ilk yenilgileri olmuş oldu. Perşembe gecesi ise, 2-1 geride olduğu seride Galatasaray son kozunu oynamak için sahaya çıktı. Sinan Erdem'i full dolduran taraftarının da müthiş desteğiyle, Euroleague şampiyonu rakibinin hatalarını çok iyi değerlendirdi ve durumu eşitleyerek yarı final serisini 5. maça taşıdı. Pistiolis'li Aslan böylece 13 maçta 11 galibiyet almayı başardı. Bugün de iki takım final biletini almak için elinden geleni yapacak.