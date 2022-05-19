Tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu yaşayacağı bugün AnadoluEfes, Turkish Airlines EuroLeague’de Final-Four maçına çıktı. Son şampiyon olan temsilcimize Olympiakos karşısında güveniyoruz, bu yıl da onları finalde görmekistiyoruz. Haydi Efes göster gücünü, 19 Mayıs'ta çifte bayram yaşayalım! Günün ikinci maçı saat 22.00'de başlayacak. İspanyol ekipleri, normal sezonun lideri Barcelona ile Real Madrid finale çıkabilmek için mücadele edecek. Barcelona geçen sezon finalde temsilcimiz Efes'e kaybetmişti.

Olympiakos - Anadolu Efes Final Four maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four yarı final maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Olympiakos takımı ile karşılaşıyor. Stark Arena’da oynanan Olympiakos - Anadolu Efes maçı TSİ 19:00'da başladı ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Her şey bu kupa için!

Efes geçen sezonun ardından bu yıl da Euroleague'in zirvesinde kalmak için mücadele edecek. Son finalinde 2017'de bir diğer Türk takımı Fenerbahçe 'ye yenilerek kupayı kaçıran Olympiakos ise bu kez hedefe ulaşmak için oynayacak. İki takımın kaptanı; Doğuş Balbay ve Georgios Printezis maçtan önce kupa ile poz verip, cumartesi akşamı zafere ulaşan taraf olmak istediklerini açıkladı. Doğuş sakatlığı nedeniyle maçta oynayamayacak.

Rakipte Final-Four gören 3 isim var

Olympiakos'ta Final-Four deneyimi olan 3 oyuncu bulunuyor. Kostas Sloukas 8. Final-Four maçını oynayacak. Georgios Printezis 6 kez ve Kostas Papanikolaou da 4'ü Olympiakos'ta biri Barcelona'da olmak üzere toplamda 5 Euroleague Final-Four maçı oynadı. Bu üç isim Kırmızı-Beyazlılar'ın 2012 ve 2013'te üst üste şampiyon olan Olympiakos'un da kadrosunda bulunuyordu. 2017'de Fenerbahçe ile Euroleague'i kazanan Sloukas'ın toplamda 3 şampiyonluğu bulunuyor.

Larkin ilk 5'te, Micic sayı kralı

Turkish Airlines Euroleague’de sezon ödüllerini kazanan isimler de basın toplantısı öncesinde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Euroleague’de sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Barcelona takımından Nikola Mirotic seçildi. Sezonun sayı kralına verilen Alphonso Ford En Skorer Oyuncu ödülünü Anadolu Efes’ten Vasilije Micic kazandı. Sezonun en iyi savunma oyuncusu ödülü Olimpia Milano’dan Kyle Hines’ın olurken; Sezonun Yükselen Yıldızı ödülünü ise Barcelona’dan Rokas Jokubaitis elde etti. Euroleague’de yılın koçu ödülü ise Olympiakos’un Yunan başantrenörü Georgios Bartzokas’ın oldu.