Efes - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta canlı?
Efes - Fenerbahçe finalinin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kozlarını paylaşacak olan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko randevusunun yayın bilgileri de netleşti. Böylece Efes- Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak, sorusu da yanıtını bulmuş oldu.
Son dakika haberi: Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali'nin programı netleşti. Basketboldaki iki devi karşı karşıya getirecek dev mücadele ile ilgili detayları aktarıyoruz.
Efes - Fenerbahçe hangi kanalda?
Cumhurbaşkanığı Kupası Finali'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'yu karşı karşıya getiren dev randevu perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.