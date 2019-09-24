Efes - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta canlı?

Son dakika haberi: Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali'nin programı netleşti. Basketboldaki iki devi karşı karşıya getirecek dev mücadele ile ilgili detayları aktarıyoruz.

Efes - Fenerbahçe hangi kanalda?

Cumhurbaşkanığı Kupası Finali'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'yu karşı karşıya getiren dev randevu perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.







