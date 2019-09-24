Son dakika haberi: Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali'nin programı netleşti. Basketboldaki iki devi karşı karşıya getirecek dev mücadele ile ilgili detayları aktarıyoruz.

Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Cumhurbaşkanığı Kupası Finali'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'yu karşı karşıya getiren dev randevu perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

35. kez oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı kupa maçı, bu sene Gaziantep'in ev sahipliğinde düzenlenecek. Mücadele Gaziantep'te bulunan Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak.

En çok kazanan Anadolu Efes

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 11 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Kupada 23. kez boy gösterecek Lacivert-Beyazlılar, son şampiyonluğu geçen sezon Fenerbahçe Beko’yu 65-62 yenerek yaşamıştı.

Fenerbahçe Beko ise Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Kupada 16. kez mücadele edecek Sarı-Lacivertli ekip, son şampiyonluğunu 2017’de Banvit’e 75-64 üstünlük kurarak elde etmişti.

Fener, Stimac'a lisans çıkardı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Sırbistanlı pivot Vladimir Stimac’a lisans çıkardı. 32 yaşındaki Sırp basketbolcu, Sarı-Lacivertli ekibin yeni sezon takım kadrosunda yer alacak.

Stimac, sakat ve eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle Fenerbahçe Beko ile sezon öncesi kamp çalışmalarına da katılmıştı.

Daha önce Türkiye’de Olin Edirne, Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Anadolu Efes formaları giyen 2,11 metre boyundaki Stimac, geride kalan sezonu da Türk Telekom’da tamamlamıştı.

Görev verilirse Stimac'ın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda forma giymesi bekleniyor.

Zeljko Obradovic: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşma öncesi düşüncelerini aktardı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Sezonun ilk resmi maçını oynayacağız. Birçok farklı nedenden dolayı tüm takımı bir araya getiremediğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu nedenle önümüzde çok çalışmamız gereken bir süreç var. Elbette Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağız. Nasıl oynamamız gerektiğini ve kazanmak için gerekli olan detayları anlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman: "Kazanmak için mücadele edeceğiz"

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Cumhurbaşkanlığı Kupası için Gaziantep'te sezonun ilk resmi maçını oynayacağız. Gaziantepli basketbolseverlere güzel bir basketbol izletip, kupayı kazanmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Ataman daha önceki açıklamalarında da, "İnşallah Cumhurbaşkanımız, Gaziantep’te bizimle birlikte olur ve kupayı kim kazanırsa kendisinin elinden alır. İsmi çok önemli bir kupa ama maalesef oynanış zamanı ve bugüne kadar hiçbir Cumhurbaşkanımızın bu kupaya teşrif etmemesi, kupanın değerini biraz düşürüyor" yorumunu yapmıştı.



