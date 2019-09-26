Efes - Fenerbahçe canlı izle (Efes - FB canlı)

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nın galibi Fenerbahçe Beko, 35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geliyorlar.

Lauvergne, Vesely, Datome ve Westermann'dan yoksun Fenerbahçe'nin maç kadrosunda Bobby Dixon, Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Nando De Colo, Ekrem Sancaklı, Egehan Arna, Ergi Tırpancı, Kalinic, Derrick Williams, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu, Stimac yer alıyor.

Larkin ve Moerman'ın sakatlıkları nedeniyle forma giyemedikleri Efes'te ise Beaubois, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay, Mustafa Kurtuldum, Tolga Geçim, Ömercan İlyasoğlu, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Micic, Alec Peters, Dunston, Krunoslav Simon maç kadrosunda yer alıyorlar.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da hücumda sık sık hatalar yaparlarken ilk 5 dakikalık bölüm 7-6'lık Anadolu Efes üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe'nin ilk bölümdeki 6 sayısının 4'ü yeni transfer Derrick Williams'tan geldi.

De Colo ilk kez oyunda

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferlerinden Nando De Colo, hazırlık döneminde takımla çalışma şansını yakalayamamıştı fakat Obradovic'in görev vermesiyle ilk çeyreğin bitimine 6:12 kala Melih Mahmutoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Peters ve Simon ile üst üste üçlük isabetleri bulan Anadolu Efes, 3:22 kala skoru 13-6'ya getirdi. Nando De Colo ve Derrick Williams ile sayılar bulan Fenerbahçe, 1:53 kala 15-15'lik eşitliği yakaladı. Sonrasında Efes, Micic'in etkili oyunuyla skoru 19-15'e getirse de çeyreğin son bölümünü iyi oynayan Fenerbahçe, Derrick Williams'ın son saniye basketiyle ilk periyodu 19-20 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 19-20

İkinci çeyreğe iyi giren Anadolu Efes, Beaubois ve Peters ile isabetler bularak 8:58 kala 24-20'lik üstünlüğü yakaladı. İlk 5 dakikalık bölüm 30-25'lik Anadolu Efes üstünlüğüyle geçilse de Melih, Kalinic ve yeni transfer Stimac ile üst üste isabetler bulan Fenerbahçe, 3:36 kala 30-32'lik üstünlüğü elde etti. Çeyreğin son bölümünde Anadolu Efes'te Micic'in etkili oyununa Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ile karşılık verse de ilk yarıyı 39-37 Efes üstünlüğüyle sona erdi.

İLK YARI SONUCU: 39-37

Üçüncü çeyreğe Micic ve Sertaç Şanlı ile oldukça başlayan Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölüm geçilirken 49-41'lik üstünlüğü elde etti. 4:35 kala da Beaubois'nın üçlüğüyle Anadolu Efes, 52-41'lik skorla farkı çift hanelere çıkardı.

Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Cumhurbaşkanığı Kupası'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'yu karşı karşıya getiren dev randevu saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'dan şifresiz naklen ve canlı olarak ekranlara geliyor.

35. kez oynanan Cumhurbaşkanlığı kupa maçı, bu sene Gaziantep'in ev sahipliğinde düzenleniyor. Mücadele Gaziantep'te bulunan Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanıyor.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

En çok kazanan Anadolu Efes

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 11 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Kupada 23. kez boy gösterecek Lacivert-Beyazlılar, son şampiyonluğu geçen sezon Fenerbahçe Beko’yu 65-62 yenerek yaşamıştı.

Fenerbahçe Beko ise Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Kupada 16. kez mücadele edecek Sarı-Lacivertli ekip, son şampiyonluğunu 2017’de Banvit’e 75-64 üstünlük kurarak elde etmişti.

Fener, Stimac'a lisans çıkardı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Sırbistanlı pivot Vladimir Stimac’a lisans çıkardı. 32 yaşındaki Sırp basketbolcu, Sarı-Lacivertli ekibin yeni sezon takım kadrosunda yer alacak.

Stimac, sakat ve eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle Fenerbahçe Beko ile sezon öncesi kamp çalışmalarına da katılmıştı.

Daha önce Türkiye’de Olin Edirne, Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Anadolu Efes formaları giyen 2,11 metre boyundaki Stimac, geride kalan sezonu da Türk Telekom’da tamamlamıştı.

Görev verilirse Stimac'ın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda forma giymesi bekleniyor.

Zeljko Obradovic: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşma öncesi düşüncelerini aktardı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Sezonun ilk resmi maçını oynayacağız. Birçok farklı nedenden dolayı tüm takımı bir araya getiremediğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu nedenle önümüzde çok çalışmamız gereken bir süreç var. Elbette Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağız. Nasıl oynamamız gerektiğini ve kazanmak için gerekli olan detayları anlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman: "Kazanmak için mücadele edeceğiz"

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Cumhurbaşkanlığı Kupası için Gaziantep'te sezonun ilk resmi maçını oynayacağız. Gaziantepli basketbolseverlere güzel bir basketbol izletip, kupayı kazanmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Ataman daha önceki açıklamalarında da, "İnşallah Cumhurbaşkanımız, Gaziantep’te bizimle birlikte olur ve kupayı kim kazanırsa kendisinin elinden alır. İsmi çok önemli bir kupa ama maalesef oynanış zamanı ve bugüne kadar hiçbir Cumhurbaşkanımızın bu kupaya teşrif etmemesi, kupanın değerini biraz düşürüyor" yorumunu yapmıştı.