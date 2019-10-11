Efes - ALBA Berlin canlı izle (Efes - ALBA canlı yayın)

Temsilcilerimizden Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk ediyor.

Anadolu Efes, ligin ilk haftasında İspanya’nın Barcelona takımına sahasında 74-64 mağlup olmuştu. Konuk ALBA Berlin ise sahasında Rusya’nın Zenit ekibini 85-65 yenmişti.

Karşılaşma öncesinde Lacivert-Beyazlılar averaj ile 13. sırada, ALBA Berlin ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

Hermansson - Sikma ikilisiyle maça etkili başlayan ALBA Berlin'e, temsilcimiz Anadolu Efes, Bryant Dunston ile karşılık verirken ilk 5 dakikalık bölüm 11-12 geçildi. Sonrasında Cavanaugh ile üst üste üçlük isabetleri bulan konuk ekip, 2:46 kala skoru ALBA lehine 16-23'e getirdi. Moladan Shane Larkin ile etkili dönen temsilcimiz 11-2'lik seri yakaladı ve ilk çeyreği 27-25 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 27-25

İkinci çeyreğe Giedraitis ve Tim Schneider'in sayılarıyla etkili başlayan ALBA Berlin, ilk 5 dakikalık bölümü 34-36'lık üstünlükle geçti. Sonrasında Micic ve Larkin ile sayılar bulan Efes, 2:43 kala 41-36'lık üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, ilk yarıyı 43-40 önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 43-40

Anadolu Efes - ALBA Berlin maçı hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.30’da başlayan karşılaşma, beIN Sports Haber’den naklen yayımlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de.

Anadolu Efes, Avrupa’da 660. karşılaşmasını oynuyor

Lacivert-beyazlılar, daha önce oynadığı 659 mücadelede 364 galibiyet ve 295 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de 412. mücadelesini oynayan Anadolu Efes, bu kulvarda ise daha önce oynadığı 411 müsabakada 207 galibiyet elde ederken, 204 yenilgiye engel olamadı.

ALBA Berlin ile 11. maç

Anadolu Efes, ALBA Berlin ekibiyle 11. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında daha önce oynanan 10 mücadelede Anadolu Efes 9 kez galip gelirken, sadece 1 kez rakibine yenildi.

İki ekip arasında Turkish Airlines EuroLeague’de daha önce oynanan 8 müsabakada ise Anadolu Efes 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.