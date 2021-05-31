Göreve geldiği 2019 yılından bu yana spora ve sporcuya sağladığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Bölgesel Amatör Lig’de başkanlığını yaptığı spor kulübü Efeler 09 SFK’da önemli çalışmalara da imza attı. Gençlere yönelik hazırladığı örnek projeler kapsamında ‘’Efelerspor’’ adıyla altyapı faaliyetlerini gerçekleştiren kulüp, sağlıklı ve güçlü bir nesil için gençlerin geleceğine dokunuyor. Altı ay gibi kısa bir sürede yoğun ilgi gören 5 ile 14 yaşları arasındaki çocukların eğitim aldığı Efelerspor futbol okulunda, alanında uzman antrenörler eşliğinde 200’e yakın genç temel futbol eğitiminden yararlanıyor.

‘SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ NESİLLERİ YETİŞTİRECEĞİZ’

Efelerspor olarak futbol okuluna büyük önem verdiklerini ve önemsediklerini dile getiren Başkan Atay, “Efeler 09 SFK’yı kurma nedenim, Efeler; Aydın’ın en büyük ilçesi, bir tane bile profesyonel spor kulübü yok. Süper Lige kadar hedeflerimiz var fakat bunu dökme su ile yapamazsınız. Altyapısını gerçekleştirmeniz lazım. Altyapısını da gerçekleştirdik. Gençlerbirliği Altyapı Koordinatörü Ali Seçkin Topçu Bey 10 gün içinde Efelerspor’un altyapı koordinasyonunu gerçekleştirdi. Şu anda Efelerspor’da 200 yakın çocuk futbol okuluna gidiyor. Dört antrenörümüz çocuklarımızla yakından ilgileniyor ve çalışmalarımıza 15 kız çocuğu da katılıyor. Anneleri ve babaları çocuklarını bizim kulübümüzün antrenmanlarına getiriyorlar. Futbolda kadının adı yok, pek çok alanda cinsiyet ayrımcılığı konusunda konuşuyoruz, çalışıyoruz ama futbolda bunu yeterince konuşmuyoruz. Halbuki bu konuya gönül vermiş kız çocukları var, kadınlar var. Buradan belki kendilerine gelecek inşa edebilecek pek çok kız çocuğu var biz onlara destek olsun, ufukları açılsın ve buradaki bu cinsiyet ayrımcılığının hepimiz bir nebzede olsa farkına varalım, kendimize bir ayna tutalım ve geleceği geçmişten daha farklı kılalım niyetiyle yola çıktık, güzel başlangıç oldu. Miniklere futbolu sevdiriyoruz. Zaten yeşil-beyaz formaları ile çalışmalarda Efelerspor sevgisi ve aidiyeti de aşılanıyor. Futbol okulumuzda geleceğimizi teminat altına alacak, sağlıklı ve güçlü nesilleri yetiştireceğiz. Bu kulüp için çıkış yolu üretmek ve inşa etmekten geçiyor. İnşallah alnımızın akıyla bu işi yerine getirip öğrencilere güzel örnekler sunup iyi bir eğitimle onları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Tüm çocuklarımızı futbol okulumuza bekliyoruz” dedi.



