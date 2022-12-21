Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından yapılan açıklamaya göre Millilerimiz, A Grubu’nda yer aldı. Filenin Efeleri, grup aşamasında Portekiz, Romanya ve Danimarka ile mücadele edecek.

Avrupa Altın Ligi’nde grup etabı 27/28 Mayıs-17/18 Haziran 2023 tarihleri arasında oynayacak. Lig usulüne göre oynanacak ve 6 ayaktan oluşan Avrupa Altın Ligi grup aşamasının sonunda, gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak ülke, Final Four'da hak kazanacak.

Final Four maçları ise 24-25 Haziran 2023 tarihlerinde oynanacak. Final Four’da ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası’nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan takım ise, 2024 Milletler Ligi biletini alacak.