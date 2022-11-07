Voleybol camiası, geçen hafta eski Milli voleybolcu Metin Göngör'ün (61) ani ölümüyle sarsılmıştı. Onun anısına, bu sezona adının verildiği Efeler Ligi'nde 7. hafta geride kaldı. Halkbank oynadığı 7 maçta da fire vermeden zirvedeki yerini korudu. Fikstür avantajını da iyi değerlendiren Ankara temsilcisi, bir tek Galatasaray deplasmanında puan kaybetti.

Bursa'dan büyük sıçrama

Son haftalarda ise en büyük çıkışı Bursa BŞB yaptı. Sezona iki mağlubiyet alarak başlayan, Ziraat Bankkart deplasmanında 3-0 kaybeden ve sahasında ağırladığı Fenerbahçe 'yi de 3-2'yle elinden kaçıran Bursa üst üste 5 galibiyet alarak 4 basamak atladı ve 3. sıraya yerleşti. Sultanlar sahne aldı! Kadın voleybolunda, yoğun geçen Milli mesai sonrası, kulüpler bazında uzun maratonun startı verildi! KupaVoley'de oynanan grup maçları ve VakıfbankFenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Şampiyonlar Kupası'nın ardından Sultanlar Ligi'nde heyecan başladı. Şampiyonlar Kupası'nı alarak sezonu açan Fenerbahçe, ligin ilk haftasında ise Eczacıbaşı karşısında fire verdi. Vakıfbank ise 2'de 2 yaptı. Ligde 2 hafta geride kalırken; Galatasaray, Vakıfbank ve Eczacıbaşı yenilgi görmedi.

Sultanlar Ligi'nde her hafta bir derbi!

Sultanlar Ligi'nde derbi serisi yaşanacak... Hafta sonu oynanacak 4. haftada; Vakıfbank ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki takım, 29 Ekim'deki Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşmış, Fenerbahçe, güçlü rakibi Vakıfbank'ı set vermeden yenerek kupayı müzesine taşımıştı. İki takım şimdi de pazar günü ligde kozlarını paylaşacak. 5. haftada da; Eczacıbaşı-Vakıfbank (16 Kasım) karşılaşırken, 6. haftada da; Galatasaray-Fenerbahçe (20 Kasım) derbi heyecanı yaşanacak.