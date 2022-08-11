Efeler Ligi’nde yeni sezonun fikstürü çekildi

TVF’nin resmi sosyal medya hesabında gerçekleşen kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.
Açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, ”Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ, tüm takımlarımıza yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Yeni sezonun hayırlı, uğurlu, sakatlıksız ve kazasız geçmesini diliyorum” dedi. TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu’nun ardından söz alan TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, yeni sezon ve lig statüsü hakkında bilgilendirmede bulundu.
Yapılan kura çekiminin ardından AXA Sigorta Efeler Ligi 1'inci hafta karşılaşmaları şu şekilde oluştu;
Altekma – Arkas Spor
Fenerbahçe HDI Sigorta – Cizre Belediyesi
Tokat Belediyesi Plevne – Galatasaray
Ziraat Bankkart – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Hekimoğlu GCT BVİ – Spor Toto
Halkbank – Develi Belediyesi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi – Türşad
Efeler Ligi’nde 1'inci devre karşılaşmaları 1 Ekim - 17 Aralık 2022 tarihleri arasında, 2'nci devre karşılaşmaları 8 Ocak - 2 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanacak.
DHA