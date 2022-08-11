Efeler Ligi’nde yeni sezonun fikstürü çekildi

TVF’nin resmi sosyal medya hesabında gerçekleşen kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, ”Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ, tüm takımlarımıza yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Yeni sezonun hayırlı, uğurlu, sakatlıksız ve kazasız geçmesini diliyorum” dedi. TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu’nun ardından söz alan TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, yeni sezon ve lig statüsü hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan kura çekiminin ardından AXA Sigorta Efeler Ligi 1'inci hafta karşılaşmaları şu şekilde oluştu;

Altekma – Arkas Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta – Cizre Belediyesi

Tokat Belediyesi Plevne – Galatasaray

Ziraat Bankkart – Bursa Büyükşehir Belediyesi

Hekimoğlu GCT BVİ – Spor Toto

Halkbank – Develi Belediyesi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi – Türşad

Efeler Ligi’nde 1'inci devre karşılaşmaları 1 Ekim - 17 Aralık 2022 tarihleri arasında, 2'nci devre karşılaşmaları 8 Ocak - 2 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanacak.

DHA