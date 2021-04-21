Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nun ev sahipliğinde saat 16.00’da başlayacak karşılaşma, TRT Spor 2’den canlı yayımlanacak. Seride 2-1 önde olan Ziraat Bankkart, galip gelmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Ankara'da kaybetmedi

Sarı-Lacivertliler'in kazanması durumunda serinin son maçı, 26 Nisan Pazartesi günü Ankara’da yapılacak. Ziraat Bankkart, Ankara’da oynanan serinin birinci ve üçüncü karşılaşmalarını 3-1 kazanmıştı. Fenerbahçe HDI Sigorta ise serinin İstanbul’da yapılan ikinci maçında 3-0 galip gelmişti.