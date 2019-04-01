Efeler Ligi'nde Play-Off çeyrek final heyecanı

Voleybol Efeler Ligi’nde play-off çeyrek final serisinde ikinci maçların üçü yarın oynanacak.

01 Nisan 2019, Pazartesi 12:56
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Efeler Ligi'nde Play-Off çeyrek final heyecanı

Voleybol Efeler Ligi’nde play-off çeyrek final serisinde ikinci maçların üçü yarın oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final serisinde ikinci maçların programı şöyle:

Yarın:

16.30 Maliye Piyango-Fenerbahçe (TVF Başkent) (0-1)

18.00 Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek) (1-0)

19.00 Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent) (1-0)

3 Nisan Çarşamba:

19.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Voleybol Vestel Venus) (1-0)

Seride iki galibiyete ulaşacak takım, yarı finale yükselecek.

AA

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