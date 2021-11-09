Lige şampiyonluk parolasıyla giren Halkbank, ilk hafta başkent derbisinde Spor Toto’yu 3-1 yendi. İkinci hafta sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor’u 3-1 geçen başkent temsilcisi, üçüncü hafta deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-0, dördüncü hafta sahasında Tokat Belediye Plevne’yi 3-1, beşinci hafta deplasmanda Bingöl Solhanspor’u 3-2, altıncı hafta sahasında Altekma’yı 3-2 yendi.
Dün İstanbul’da karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 mağlup etmeyi başaran Halkbank, yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Başkent temsilcisi 7 müsabakada rakiplerine sadece 7 set verdi. (AA)