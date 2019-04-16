Efeler Ligi’nde final maçlarının programı belli oldu

Voleybolda Efeler Ligi play-off final maçlarının programı belli oldu.

16 Nisan 2019, Salı 20:55
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Efeler Ligi’nde final maçlarının programı belli oldu

Voleybolda Efeler Ligi play-off final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe ile Arkas Spor’un karşı karşıya geleceği final serisi, 21 Nisan Pazar günü başlayacak.

Play-off final maçlarında 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyonluğunu ilan edecek.

Final maçlarının programı şöyle:

21 Nisan Pazar:

17.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek)

23 Nisan Salı:

18.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek)

28 Nisan Pazar:

14.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi)

30 Nisan Salı:

19.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi-Gerekirse)

3 Mayıs Cuma:

18.30 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi-Gerekirse)

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