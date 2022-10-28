Efeler Ligi'nde dev derbi: Galatasaray'ın konuğu Fenerbahçe!
AXA Sigorta Efeler Ligi 6. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Haftanın ilk maçında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Geride kalan ligde Kanarya 5 maçta 4 galibiyet 9 puanla 4. sırada yer alırken Galatasaray da 5 maçta 3 galibiyet 9 puanla 5. sırada bulunuyor. Kanarya tek yenilgisini Türşad deplasmanında alırken Sarı- Kırmızılılar, Halkbank ile Ziraat'a kaybetti.
AXA Sigorta Efeler Ligi 6. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Haftanın ilk maçında Galatasaray , ezeli rakibi Fenerbahçe 'yi ağırlayacak.
Geride kalan ligde Kanarya 5 maçta 4 galibiyet 9 puanla 4. sırada yer alırken Galatasaray da 5 maçta 3 galibiyet 9 puanla 5. sırada bulunuyor.
Kanarya tek yenilgisini Türşad deplasmanında alırken Sarı- Kırmızılılar, Halkbank ile Ziraat'a kaybetti.