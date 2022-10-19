Efeler Ligi'nde 4 hafta geride kaldı. Lider Halkbank ile 2. sıradaki Arkas yenilmezliklerini sürdürdü. Halkbank özellikle de Galatasaray deplasmanında tek puan bıraksa da galibiyet almayı başardı.

Aslan için ise zorlu bir fikstür vardı. Ligin yeni ekibi Hekimoğlu'nu ağırlayan Sarı-Kırmızılılar ardından Hatay deplasmanından 3-2'lik skorla ayrıldı. 4.haftada lider Halkbank'ı konuk eden Galatasaray, güçlü rakibini elinden kaçırdı, 1 puanı hanesine yazdırsa da galibiyete ulaşamadı.

Fenerbahçe şu ana kadar oynadığı 4 maçtan da 3-2'lik galibiyetlerle ayrıldı. Kanarya, ligin yeni ekibi Türşad deplasmanında ise kayıp verdi.

Bu arada 6.haftada derbi heyecanı yaşanacak; Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.