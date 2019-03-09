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Efeler Ligi | Ziraat Bankası: 3 - Jeopark Kula Belediyespor: 2

Voleybol Efeler Ligi’nin 22. haftasında Ziraat Bankası, Jeopark Kula Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.

09 Mart 2019, Cumartesi 17:57
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Efeler Ligi | Ziraat Bankası: 3 - Jeopark Kula Belediyespor: 2

Voleybol Efeler Ligi’nin 22. haftasında Ziraat Bankası, Jeopark Kula Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF

Hakemler: Erhan Alparslan, Hatice Özmen Yıldız

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Yunus Emre Tayaz, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş (Ümit Demir, Volkan Döne, Selim Demir, Koray Şahin, Fırat Ezel Filiz, Oğuzhan Doğruluk, Kazemi, Umut Şahin)

Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Harun Salif, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo, Ali Berkay Dağlar)

Setler: 25-9, 29-31, 15-25, 25-15, 15-10

Süre: 137 dakika (26, 37, 30, 26, 18)

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