Efeler Ligi | Maliye Piyango: 0 - Arkas Spor: 3

Voleybol Efeler Ligi’nin 21. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Maliye Piyango’yu 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil
Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel, Sabit Karaağaç, Halil İbrahim Yücel)
Arkas Spor: Bravo, Mert Matic, Radke, Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija (Burak Mert, Caner Ergül, Burak Çevik, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Muhammed Kaya)
Setler: 12-25, 21-25, 14-25
Süre: 69 dakika (21, 27, 21)