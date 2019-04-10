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Efeler Ligi için finale kalan 4 takım Kayseri’de belli oldu

Kayseri'de, 2018-2019 voleybol sezonu 1'inci Lig erkekler final etabına yükselen takımlar belli oldu.

10 Nisan 2019, Çarşamba 18:20
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Efeler Ligi için finale kalan 4 takım Kayseri’de belli oldu

Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve 3 gün süren yarı finaller sonunda 1'inci gruptan Sorgun Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2'nci gruptan Beşiktaş ile Palandöken Belediye final grubuna kaldı.

Final maçları 19-20-21 Nisan 2019 tarihlerinde yine Kayseri'de oynanacak. Finale kalan 4 takımın arasında oynanan maçlar sonunda ilk 2'ye giren takımlar Efeler Ligi'ne yükselecek. Müsabakaların ardından konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu, "1'inci Lig'de yer alan ve lig sonunda yarıfinallere kalan 8 takım mücadele etti. Bunlardan 4'ü yoluna devam ediyor. Burada çok güzel maçlar oldu. Solhan Belediyespor'un buraya yaklaşık 100 kişilik bir taraftar grubu ile gelmesi ayrı bir tat kattı. Kazasız belasız yarıfinal etabını bitirdik. Şimdi final etabını geçeceğiz" dedi.

DHA

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