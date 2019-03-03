Efeler Ligi | Halkbank: 3 - Tokat Belediye Plevne: 2

Voleybol Efeler Ligi’nde Halkbank, Tokat Belediye Plevne’yi 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk
Halkbank: Efe Bayram, Kemal Kayhan, Luburic, Quesque, Hakkı Çapkınoğlu, Arslan Ekşi (Burutay Subaşı, Alperay Demirciler, Rıfat Kantarcıoğlu, Baranowicz)
Tokat Belediye Plevne: Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz, Julius, Murathan Kısal, Daudi, Bahov (Semih Çelik, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Turgay Doğan)
Setler: 25-23, 23-25, 26-24, 24-26, 15-13
Süre: 135 dakika (26, 27, 30, 33, 19)
AA