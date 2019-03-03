Efeler Ligi | Halkbank: 3 - Tokat Belediye Plevne: 2

Voleybol Efeler Ligi’nde Halkbank, Tokat Belediye Plevne’yi 3-2 mağlup etti.

03 Mart 2019, Pazar 16:52
- A +
Efeler Ligi | Halkbank: 3 - Tokat Belediye Plevne: 2

Voleybol Efeler Ligi’nde Halkbank, Tokat Belediye Plevne’yi 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Efe Bayram, Kemal Kayhan, Luburic, Quesque, Hakkı Çapkınoğlu, Arslan Ekşi (Burutay Subaşı, Alperay Demirciler, Rıfat Kantarcıoğlu, Baranowicz)

Tokat Belediye Plevne: Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz, Julius, Murathan Kısal, Daudi, Bahov (Semih Çelik, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Turgay Doğan)

Setler: 25-23, 23-25, 26-24, 24-26, 15-13

Süre: 135 dakika (26, 27, 30, 33, 19)

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.