Kanber, "Biz şu ana kadar hem ligde hem de maçlarında hem de Ziraat Türkiye Kupası maçlarında iyi gidiyoruz. Bu durumdan hem biz takım olarak hem de taraftarlarımız çok memnunlar. Şu ana kadar dersimizi iyi çalıştık. Çalışmaya ve kazanmaya da devam edeceğiz. Ligdeki hedefimiz bir üst lig. Ancak lig uzun bir maraton çok çalışarak hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Şu anda takımımdan ve oyuncularımın performanslarından çok memnunum" dedi.

DHA







