Aydın temsilcisi sezonun ilk yarısında Edirnespor'da forma giyen tecrübeli kaleci Serkan Demirol ve 2'nci Lig ekiplerinden Diyarbekirspor'dan orta saha oyuncusu Rıdvan Bingöl'ü renklerine bağladı.
Futbola Kocaelispor altyapısında başlayan tecrübeli filebekçisi Serkan, sırasıyla Körfezspor, Diyarbekirspor, Sivas Belediyespor, Sivasspor , Altay, Fethiyespor, 68 Aksaray Belediyespor ve son olarak Edirnespor takımlarında forma giydi.
İstanbul'da Bağcılarspor'dan yetişen Rıdvan ise Bahçelievler, Altınova, Şanlıurfaspor, Karbel Karaköprü Belediyespor, Zonguldak Kömürspor, Başkent FK, Sakaryaspor, Tuzlaspor ve Diyarbekirspor'da top koşturdu.(DHA)