Efeler 09 Spor-Bursa Yıldırımspor maç sonucu: 1-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geride kalan 5 maçta galibiyetle tanışamayan Efeler 09 Spor, Bursa Yıldırımspor'u ağırladı. Aydın temsilcisi maçın 5'inci dakikasında Aytaç ile öne geçti. Konuk Bursa Yıldırımspor 36'ncı dakikada Osman'la rakibine karşılık verdi.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla Efeler 09 Spor 5 puana yükselirken, zirve mücadelesi veren Bursa Yıldırımspor puanını 10 yaptı.

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz, Sedef Aktan, Cemal Can Çakır

EFELER 09 SPOR: Alper - Recep, Sabutay, Emrah (Dk. 63 Furkan Çarkçı), Gökhan, Serdar (Dk. 71 Hakan Can), Süleyman (Dk. 90+2 Uğur), Furkan Tuşik, İshak, Umut, Aytaç (Dk. 71 Adnan)

BURSA YILDIRIMSPOR: Orhan - Ahmet, Osman, Emirhan, Batuhan, Mehmet (Dk. 65 İlyas), Fatih, Erdal (Dk. 29 Ömer Faruk) (Dk. 74 Serhan), Doğanay, Doğukan, Hakan (Dk. 74 Kerem)

GOLLER: Dk. 5 Aytaç (Efeler 09 Spor), Dk. 36 Osman (Bursa Yıldırımspor)

SARI KARTLAR: Aytaç, Serdar (Efeler 09 Spor), Mehmet (Bursa Yıldırımspor)