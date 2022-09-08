Aydın il merkezinden Aydınspor 1923 amatöre düştükten yıllar sonra bir takım profesyonel lige çıkarken, Adnan Menderes Stadı'nda futbolseverler önünde oynanacak ilk karşılaşma ücretsiz olacak. Yeşil-beyazlı takımın yönetimi, taraftarların takımla buluşacağı ilk maçın biletlerini ücretsiz yaptı.

Efeler 09 SFK'nden yapılan açıklamada, "Haydi Efeler, sen yoksan 1 kişi eksiğiz. Bu hafta sonu pazar günü saat 16.30'da evimiz Adnan Menderes Stadyumu'nda oynayacağımız Kepez Belediyespor maçının biletleri ücretsizdir" denildi.

Efeler, ilk hafta Artvin Hopaspor deplasmanında golsüz berabere kalmıştı. (DHA)