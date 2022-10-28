TFF 3. Lig 3. Grup'ta üst üste aldığı 2 galibiyetle alt sıralardan uzaklaşıp Play-Off hattına yaklaşan Efeler 09 SFK'da Başkan Eymen Atay, hedeflerinin 2. Lig olduğunu dile getirdi.

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Başkan Atay, "Şu an beklentimizin üstünde bir durumdayız. Ligde yeteri kadar berabere kaldık. Lig uzun bir maraton olduğu için yenilmemek de önemli. Bu da futbolcularda özgüven yarattı. İyi sahalarda iyi top oynuyoruz. Daha da iyi olacağız. Takım iyi gittikçe daha çok taraftarımızı tribünde göreceğiz. İnşallah hedefimiz bir üst lig olacak" dedi. (DHA)