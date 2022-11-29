TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Efeler 09 SFK futbolcusu 29 yaşındaki İshak Kurt sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ligdeki gol perdesini 4. hafta oynanan Akhisarspor maçındaki 3 gol ile aralayan Kurt sonrasında 8. haftadaki Muşspor maçında 2, 9. haftadaki Osmaniyespor maçında 1, 10. haftadaki Sapanca Gençlikspor maçında 1, 13. haftadaki Bergamaspor maçında 1 ve son olarak 14. haftadaki Çankaya FK maçında 1 gol atarak toplamda 9 kez rakip takım filelerini havalandırdı.

Attığı gollerin 6'sını ayak, 2'sini penaltı, 1 tanesini de kafa golü olarak kaydeden Kurt yeşil-beyazlı taraftarın beğenisini topladı. Çankaya FK maçında arttığı gol ile 9 gole ulaşan İshak Kurt, Yeni Çarşılı Murat Can Bölükbaşı'nı yakalayarak TFF 3. Lig 3. Grup'ta gol krallığına ilk sıraya yerleşti. (İHA)



