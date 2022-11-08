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Efeler 09 SFK, Ümraniyespor karşısında sürpriz peşinde

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Efeler 09 SFK, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde Ümraniyespor deplasmanına çıkacak ve sürpriz peşinde olacak.

08 Kasım 2022, Salı 18:48 Son Güncelleme:
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Efeler 09 SFK, Ümraniyespor karşısında sürpriz peşinde

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Sapancaspor deplasmanında son bulan Efeler 09 SFK, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde Spor Toto Süper Lig temsilcisi Hangikredi Ümraniyespor'a konuk olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Kupada önceki turlarda 2'nci Lig'den Somaspor ve 1'inci Lig'de yer alan Altay'ı eleyen profesyonel ligin yeni ekibi Efeler, Süper Lig temsilcisini de mağlup edip yoluna devam etmeye çalışacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile gerekirse seri penaltılarda yenen taraf tur atlayacak. (DHA)

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