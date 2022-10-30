Efeler 09 SFK-Osmaniyespor FK maç sonucu: 1-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste Erbaaspor ve Muşspor maçlarını kazanıp çıkışa geçen Efeler 09 Spor evinde Osmani Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 64'üncü dakikasında Efeler 09 Spor penaltı kazandı.

Atışı gole çeviren İshak, takımına galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Aydın temsilcisi 14 puana yükseldi, üst sıraları hedefleyen Osmaniye FK ise 13 puanda kaldı.

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Gökhan Yüksel, Metin Uçar

EFELER 09 SPOR FK: Göksal - Recep, Sabutay, Gökhan, Serdar (Dk. 90+4 Fatih), Süleyman (Dk. 90 Mahmut), Furkan Tuşik (Dk. 46 Umut), İshak, Hakan Can, Furkan Çarkçı, Adnan (Dk. 85 Murat)

OSMANİYE FUTBOL KULÜBÜ: Furkan - Halil (Dk. 79 Tolunay), Abdurrahman, Kadir, Mert, İsmail (Dk. 80 Okan), Onur (Dk. 52 Ali Mevran) (Dk. 63 Emirhan), Kaan, Ekrem, Miraç, Hüseyin

GOLLER: Dk. 64 (P.) İshak (Efeler 09)

SARI KARTLAR: Furkan Tuşik, Umut, Murat, Göksal, Serdar, Recep, İshak (Efeler 09), Abdurrahman, Emirhan (Osmaniye FK)

DHA