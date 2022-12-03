Efeler 09 SFK-Niğde Anadolu FK maç sonucu: 5-1

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Efeler 09 Spor, evinde sonuncu Niğde Anadolu FK’yı farkı mağlup etti: 5-1. Aydın temsilcisi maçın 7’nci dakikasında Serdar ile gol perdesini açtı. Konuk Niğde 13’üncü dakikada Rıdvan’ın penaltı golüyle tabelayı eşitledi: 1-1.

Efeler 09, 24’te bir kez daha Serdar’la üstünlük sayısını buldu. Aytaç 39’uncu dakikada skoru 3-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Efeler 09 Spor 60’ta İshak’la bir gol daha buldu ve skor 4-1’e geldi. Maçta son sözü 90’ıncı dakikada Umut söyledi. Efeler 09 Spor bu sonuçla 23 puana yükseldi, Niğde Anadolu FK ise 7 puanda kalarak sonuncu sırada yer aldı.