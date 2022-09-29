Efeler 09 SFK, kendine geldi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk sezonunda oynadığı 4 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Efeler 09 SFK, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda 2'nci Lig temsilcisi Somaspor deplasmanında aldığı galibiyetle moral topladı. Bu sezon 2 farklı teknik adam yönetiminde ligde 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Aydın temsilcisi, kupada üst ligden rakip önünde normal süresi 90+3'üncü dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1 biten maçta uzatmada yenik duruma düşmesine rağmen pes etmedi.

Uzatmanın 120'nci ve son dakikasında Uğur'la beraberliği yakalayıp skoru 2-2'ye taşıyan Efeler, seri penaltılarda rakibine 5-4, toplamda 7-6'lık üstünlük sağlayarak tur atladı. Efeler'de futbolcular tur sevincini hafta içinde kendilerini desteklemeye gelip Soma Atatürk Stadı'nda deplasman tribününü dolduran taraftarlarıyla paylaştı. (DHA)