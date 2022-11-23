Efeler 09 SFK-Bergama Belediyespor maç sonucu: 2-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son iki maçını beraberlikle tamamlayan Efeler 09 SFK, evinde Bergama Belediyespor'u 2-0 yenmeyi başardı. Ev sahibi ekip 33'üncü dakikada Süleyman'ın golüyle öne geçti. İshak, 45'inci dakikada farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarıyı 2-0 galip tamamlayan Efeler 09 SFK, karşılaşmadan da aynı skorla galip ayrıldı.
STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Betül Nur Yılmaz, Tahir Yalçın
EFELER 09 SFK: Göksal - Recep, Sabutay, Serdar, Süleyman (Dk. 77 Adnan), Furkan, İshak (Dk. 87 Mahmut), Umut (Dk. 83 Aytaç), Hakan Can, Furkan, Murat
BERGAMA BELEDİYESPOR: Amir - Murat, Volkan, Mehmet (Dk. 80 Yiğit Kerem), Atalay (Dk. 62 Uğur), İbrahim, Emre, Yunus (Dk. 46 Kağan), Semih Emir (Dk. 46 Efe Taylan), İsmail (Dk. 70 Yiğit Gökoğlan), Ahmet
GOLLER: Dk. 33 Süleyman, Dk. 45 İshak (Efeler 09 SFK)
SARI KARTLAR: Furkan, Aytaç (Efeler 09) - İbrahim, Mehmet (Bergama Belediyespor)