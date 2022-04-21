Burdur MAKÜ İstiklal Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. İlk gün Çiğli Belediyespor'u 2-0'la geçen Afyon temsilcisi Bolvadin'le aynı puanda olan Aydın ekibi, rakibini yenerek tarihinde ilk kez profesyonel lige adını yazdırmaya çalışacak. Grup müsabakaları sonunda ilk sırayı elde edecek takımın 3'üncü Lig'e çıkacağı finallerde maç berabere tamamlanıp iki takım arasında puan eşitliği olursa mutlu sona ulaşacak ekibi seri penaltılar belirleyecek. Efeler 3'üncü Lig'e çıkarsa Nazilli Belediyespor ve Kuşadasıspor'dan sonra profesyonel liglerdeki üçüncü Aydın takımı olacak.

DHA