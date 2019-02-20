Efekan Karayazı kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren Fenerbahçe, gelecek yılların kadrosunu kurmak adına genç futbolculara yaptığı yatırımlarına devam ediyor. Altyapı yapılanmasının başına getirilen Serhat Pekmezci yönetiminde Anadolu’daki genç yetenekleri tarayan sarı lacivertli ekip, Nevşehir Belediye forması giyen 14 yaşındaki ön libero Efekan Karayazı’yı kadrosuna kattı.

Efekan Karayazı kimdir?

Efekan Karayazı, 2005 yılında Nevşehir’in 20 kilometre doğusunda bulunan Ürgüp’te dünyaya geldi. Küçük yaştan itibaren futbola ilgili olan Efekan, yerel takımlarda yeteneğinin fark edilmesinin ardından Nevşehir Belediye’nin alt yapısına geçti. Burada sergilediği performansla milli takım ve Fenerbahçe yetkililerinin dikkatini çeken Efekan, hem U-14 milli takımına hem de sarı lacivertli takıma dahil oldu. 14 yaşındaki Efekan Karayazı, ön libero mevkiinde oynuyor.