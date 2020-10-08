Alanyaspor'un sağ kanadı iyi başladığı sezonda Milli Takım'da da üstün performansını devam ettirdi. 2 Haziran 2019'da 2-0 kazandığımız Özbekistan maçından sonra dün bir kez daha 11'de sahaya çıkan 31 yaşındaki oyuncu, Almanya savunmasına zor anlar yaşatmakla kalmadı, skoru 2-2 yapan golü attı. Rudiger oyuncumuzu durdumak için sertliğe başvurup sarı kart görürken, Efecan'ı Darxler ile Neuhaus da durdurabilmek için faul yapmak zorunda kaldı. Ancak Efecan 61'de Neuhaus'tan topu orta sahada kapıp hızla ceza sahasına girip kaleci Leno'nun üzerinden aışırıp skora denge getirdi. Efecan golü attıktan 2 dakika sonra Mahmut Tekdemir ile değişti.