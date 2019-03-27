İtalya’nın Sassuolo takımında forma giyen genç stoper Merih Demiral, “Mili takımda oynamak benim hayalim. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. İki maç için de çok çalıştık, kazanmayı çok istiyorduk. Çalışmamızın karşılığını gördük. Yeni kurulan bir takım gibi değil, herkes birbirini iyi tanıyor. Bunun avantajını yaşadık. Milli takım olarak kazanmayı çok istiyorduk ve kazandığımız için çok mutluyuz” dedi.

İlk kez milli formayı giyen Efecan, duygularını arkadaşımız Murat Akbaş’la paylaştı.

‘Bu jenerasyon başarılı olacak’

Alanyaspor’un yıldızı Efecan Karaca da ilk kez milli formayı giymenin heyecanını yaşarken, “Takım arkadaşlarımı ve hocamı tebrik ederim. Bizim için çok güzel bir kamp ortamı geçti ve iki maçı da kazanarak gücümüzü gösterdik. Benim ilk maçımdı, galip geldiğimiz çok mutluyum. Bu jenerasyon bence çok başarılı olacaktır. Takımın büyükleri Emre abi olsun, Burak abi olsun, yeni katılanlara ve gençlere çok destek oldular. Çok toplantılar yaptık kampta. Herkes sorumluluk aldı. Bu da bize iki maçta galibiyeti getirdi” diye konuştu.

Murat Akbaş / FANATİK ÖZEL