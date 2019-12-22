Aytemiz Alanyasporlu Efecan Karaca, Aytemiz’in Instagram hesabından taraftarların sorularını yanıtladı.

3 BÜYÜKLERDEN TEKLİF ALDIM

Sezon başında Trabzonspor, Beşiktaş ve G.Saray’dan teklif aldığını açıklayan Efecan Karaca, eski hocası Sergen Yalçın için, “Gördüğüm en disiplinli teknik direktör. İdmanları o kadar ağırdı ki, kusanlar bile oldu” dedi.

Milli oyuncu, yakın zamanda vefat eden dedesinin Fenerbahçeli olduğunu, geçen sezon F.Bahçe’ye attığı golden sonra 3 gün kendisiyle küstüğünü de söyledi.

TÜRKİYE EN ÇOK BEĞENDİĞİN FUTBOLCU KİM?

Türk olarak Emre Belözoğlu, yabancı olarak Ryan Babel ama Vedat Muriqi'yi de çok beğeniyorum.

4 BÜYÜKLERDEN HANGİSİNE TRANSFER OLMAK İSTERSİN?

Bu soruyu kim sorduysa, çok zor bir soru sormuş. 4 büyüklerde oynamak her Türk çocuğunun hayalidir. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da bütün Türk oyuncular oynamak ister. Evet, Galatasaray çıkışlıyım ama hepsinde oynamak istersin. Gönlümde yatan bir takım var ancak artık profesyonel oldum. Bu soruya hepsi demek istiyorum.

EN SEVDİĞİN YEMEK LAHMACUN MU, ADANA KEBAP MI?

İnanılmaz yemek yerim. Boğazıma düşkünümdür. İkisini de severim ama Adana diyorum. Adana'da da oynamıştım. Bir oturuşta 2-3 porsiyon yerim. Ben acayip yemek yerim ama kilo alamıyorum. Hep 63-64 kiloyum.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIN MI?

Yalan yok, Fenerbahçe'den teklif almadım ama diğerlerinden aldım. Bir tek Fenerbahçe'den almadım. Sözleşmem bitiyordu. Hatta imza atarken başkanın instagramdan öyle bir resmi var. Azıcık dokunduruyor.

TÜRKİYE DIŞINDA HANGİ ÜLKEDE VE HANGİ TAKIMDA OYNAMAK İSTERDİN?

İspanya Ligi'nde oynamak isterdim. En büyük hayalim milli takıma seçilmekti. Onu da gerçekleştirdim. İnşallah devamı gelir. Bana bu fırsatı verdiği için başta Şenol Güneş ve bana katkıları olan tüm hocalarıma teşekkür ederim. Hayalim o ay-yıldızlı formayı göğsümde taşımaktı. Çok şükür Allah bana nasip etti.

MİLLİ TAKIMA İLK SEÇİLDİĞİNDE NELER HİSSETTİN?

Sergen hoca da hafta başında bana milli takıma seçilebileceğimi söylemişti. Bende de bir heyecan başladı. Masör Sait her dakika sorunca beni de strese soktu. Cuma namazından döndüğümde fizyoterapist Ali ağabeyin odasında oturdum. Televizyonu açıp bir baktık, ismim yazıyor. Bir anda duygusallaştım, içeri gittim, gözlerim doldu. Hemen eşimi aradım, ağlamaya başladı. Takip ediyordu zaten. Annem, babamla paylaştım. Akrabalar aradı. Ömrüm boyunca hiç unutamam. Eşimle birlikte duygusal anlar yaşamıştık, ağlamıştım.

EN BEĞENDİĞİN YABANCI FUTBOLCU KİM?

Lionel Messi, ötesi yok bence. Bunlar üst düzey futbolcular. Lionel Messi'den ötesi var mı? Bence yok.