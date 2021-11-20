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Efecan Karaca'dan ofsayt itirafı

Süper Lig'in 13.haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Alanyaspor'da takım kaptanı Efecan Karaca, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Efecan, iptal edilen golde ofsayt olduğunu ifade etti.

20 Kasım 2021, Cumartesi 21:19 Son Güncelleme:
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Efecan Karaca'dan ofsayt itirafı

Süper Lig 'in 13.haftasında sahasında Beşiktaş 'ı 2-0 mağlup eden Alanyaspor 'da taım kaptanı Efecan Karaca, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Efecan Karaca'nın açıklamaları şöyle;

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 yenildi ve son üç maçta üçüncü mağlubiyetini aldı. Alanyaspor'un galibiyet gollerini Babacar ve Diedhiu kaydetti. Ben ofsaytmışım golde. Bence doğru bir karar. Ofsayttan gelip Vida'yı bozduğum için doğru karar. Ben ofsayt olmasaydım gol olabilirdi. Hoca da 'Sen ofsaytsın' dedi. Ben oradan geriden gelip baskı yaparak Vida'yı şaşırttım. Ofsayt doğru karar.

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