Süper Lig 'in 13.haftasında sahasında Beşiktaş 'ı 2-0 mağlup eden Alanyaspor 'da taım kaptanı Efecan Karaca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Efecan Karaca'nın açıklamaları şöyle;

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 yenildi ve son üç maçta üçüncü mağlubiyetini aldı. Alanyaspor'un galibiyet gollerini Babacar ve Diedhiu kaydetti. Ben ofsaytmışım golde. Bence doğru bir karar. Ofsayttan gelip Vida'yı bozduğum için doğru karar. Ben ofsayt olmasaydım gol olabilirdi. Hoca da 'Sen ofsaytsın' dedi. Ben oradan geriden gelip baskı yaparak Vida'yı şaşırttım. Ofsayt doğru karar.