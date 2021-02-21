Evinde Galatasaray’a kaybeden Alanyaspor’da Efecan Karaca, Sarı-Kırmızılı ekibin kalecisi Muslera’ya takıldıklarını söyledi. Efecan, “Takım arkadaşlarımı ikinci yarıdaki performansından dolayı tebrik ederim. Galatasaray gibi bir takıma karşı ikinci yarıda yüzde 80’e yüzde 20 oynamışız. Onlar da ilk yarı iyi oynadılar. Yaptığımız presi iyi çalışmışlar, iyi çıktılar. İkinci yarıda farklı bir Alanyaspor vardı. Önde bastık. Futbol adına her şeyi yaptık. Ama Muslera’yı geçemedik. Gerçekten ahtapot gibiydi bugün. Galatasaray’ı tebrik ederim. Hocamız da geldi, ‘Futbol için her şeyi yaptınız’ dedi, tebrik etti” dedi.

‘Sistemden vazgeçmek yok’

Kadıköy’de 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçında da kontrolü elde tuttuklarını belirten deneyimli oyuncu şunları söyledi: Ama bu kadar pozisyona girememiştik. Bu kez pozisyona girdik, Muslera’yı geçemedik. Sistemimizden vazgeçmiyoruz. Gol olur olmaz, yapacak bir şey yok” diye konuştu.



